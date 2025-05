Il sindaco di Bologna: “Daremo il Nettuno d’oro a Vincenzo Italiano”

Bologna, 15 maggio 2025 – La vittoria della Coppa Italia contro il Milan ha fatto esplodere di gioia l’intera città e non solo i 30mila che si sono recati ieri sera all’Olimpico di Roma. Tantissimi tifosi hanno fatto festa e caroselli per tutta la notte (tra cui anche il pilota di Formula Uno Kimi Antonelli), invadendo piazza Maggiore. Anche i tifosi vip presenti a Roma hanno esternato la propria felicità attraverso le storie sui social.

L’artefice del trionfo che ha riportato la Coppa Italia dopo 51 anni a Bologna è stato soprattutto l’allenatore Vincenzo Italiano, immortalato trionfalmente in stazione con il trofeo in mano. Il mister rossoblù in pochissimo tempo ha fatto dimenticare alla piazza Thiago Motta: ora la città è pazza di lui. E anche le istituzioni sono pronte a riconoscergli ciò che ha fatto per Bologna.

"Il Nettuno d’Oro a Italiano”

Come ha annunciato il sindaco Matteo Lepore: “Daremo il Nettuno d'Oro a Vincenzo Italiano e attraverso di lui al Bologna ai tifosi". Mentre sui festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia il primo cittadino non si è sbilanciato. “È un bellissimo momento - aggiunge Lepore - ieri c'erano forse più bolognesi all'Olimpico di quanti ne abbiamo mai visti al Dallara e poi la città è in festa, dopo 51 anni è una grande emozione che unisce tante generazioni, unisce la città. È bello bello godersi questo momento”.

Quanto ai festeggiamenti "è ancora presto per dirlo, dobbiamo confrontarci con il Bologna”, dice Lepore. “Sicuramente qualcosa si farà, d'intesa con la società, devono essere loro i proponenti noi e siamo a disposizione”.

Lepore parla anche del momento d'oro dello sport emiliano romagnolo. "Abbiamo i campionati di basket, Formula 1, calcio, non so cosa ci possiamo aspettare. Sicuramente è un anno molto molto bello e importante. Poi cosa daremo per festeggiare? Vedremo”.