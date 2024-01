Neve in abbondanza e sole. Il Corno apre tutti gli impianti

Dopo tante immagini di piste da sci ‘assediate’ da prati per via della carenza di neve e lunghe settimane di apertura a regime minimo, da oggi saranno aperti tutti gli impianti della stazione del Corno alle scale. "L’ottimo innevamento e le condizioni delle piste a dir poco eccezionali sono le premesse per un fine settimana straordinario di sport e divertimento da trascorrere al Corno alle Scale", dicono dal comprensorio annunciando appunto la possibilità di usare tutti gli impianti. E ricordando, per i giorni a venire, che c’è anche il Corno Express, ovvero "una soluzione pratica, economica ma soprattutto sostenibile per raggiungere in poco più di due ore le piste da sci del Corno alle Scale".

Dal lunedì al venerdì si può raggiungere da Bologna il Corno alle Scale utilizzando "esclusivamente i mezzi di trasporto pubblico al prezzo scontato di 35 euro tutto compreso (skipass, treno e autobus) per gli adulti, 30 euro per studenti, minorenni o convenzionati e 15 euro per i bambini sotto gli otto anni". Sono previsti inoltre sconti sui pasti nei rifugi della zona e sulle lezioni di sci di gruppo. Nel caso poi servisse l’attrezzatura sarà possibile noleggiare casco, racchette, sci e scarponi al costo agevolato di 15 euro per adulti e 10 per i bambini. Il pacchetto Corno Express è acquistabile presso eXtraBO in Piazza del Nettuno 1/ab a Bologna oppure online, scegliendo se ritirarlo presso l’ufficio o direttamente in Stazione Centrale poco prima della partenza.

Le previsioni del tempo per il weekend sono più che confortanti: è previsto sole pieno e temperature basse, che garantiranno le condizioni migliori della neve e permetteranno di continuare a ’rifinire’ al meglio le piste anche con l’innevamento artificiale, dopo il mezzo metro caduto nei giorni scorsi.