Neve in montagna? La posta arriva con Panda a trazione integrale

Bologna, 10 febbraio — La neve dell’Appennino bolognese fa paura? Macché. Poste Italiane non si ferma neanche col maltempo. Durante l’ultima stagione invernale ha garantito i servizi di consegna anche nelle località più impervie dell’entroterra. Raggiungendo di fatto tutti i cittadini residenti nelle zone più complesse dal punto di vista metereologico. I postini del gruppo lo hanno fatto annoverando nelle flotte dei comuni di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere delle Panda 4x4, mezzi dotati di un sistema di trazione integrale e di pneumatici invernali, abili anche nelle salite più rigide, dando così continuità al servizio di consegna.

Fondamentale, inoltre, è la conoscenza del territorio da parte delle postine e dei postini dei Centri interessati, che grazie alla loro abilità hanno affrontato difficoltà e aggirato gli ostacoli percorrendo cautamente strade alternative per così giungere alle destinazioni servite. E non solo capillarità ma anche sicurezza, grazie all’ultima funzione integrata sui palmari in dotazione ai portalettere di richiesta volontaria di soccorso.

Come funziona la richiesta volontaria di soccorso

La richiesta volontaria di soccorso si attiva cliccando per qualche secondo sul pulsante Sos che connette il dispositivo alle sale di controllo di Poste Italiane e può essere usata in caso di malessere o di infortunio. L’allarme può essere attivato in tutte le fasi lavorative del portalettere, sia durante la cosiddetta “Gita”, l’itinerario quotidiano di consegne, sia nelle fasi preparatorie e al rientro presso il Centro di Distribuzione.

Il “Seguimi in alcune località”

Intanto sempre Poste Italiane ha informato che fino al 31 dicembre sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio ‘Seguimi’ in alcune località per i cittadini colpiti in Regione da eventi catastrofici. Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo ed è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero, potendo essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333. Nel Modenese, ad esempio, il servizio è riservato ad alcune vie e numeri civici del Comune di Prignano sulla Secchia come via Pianazza, via Cervarola e via Ducale. Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici.