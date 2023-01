Neve a Bologna, le previsioni meteo: quando e dove potrebbero arrivare i bianchi fiocchi

Bologna, 14 gennaio 2023 – Tutti ad aspettare i bianchi fiocchi in un inverno che si sta facendo attendere un po’ troppo, forse, almeno ad alte quote, nelle prossime ore qualcosa potrebbe arrivare. Fino a oggi il freddo ha latitato anche sulle vette, mettendo in crisi l’interno comparto sciistico, Corno alle Scale compreso. Come se non bastasse poi, il comprensorio è stato colpito anche dai vandali.

Uno scenario che potrebbe cambiare da qui alle prossime 48 ore, perché, se domani dal cielo dovrebbe scendere pressoché nulla, a partire da dopodomani (lunedì), parte del territorio bolognese potrebbe imbiancarsi.

Le previsioni meteo a Bologna per domenica 15 gennaio

Cielo nuvoloso sin dal mattino in tutta la provincia di Bologna – secondo i dati Arpae Emilia Romagna aggiornati al 14 gennaio -, con temperature comprese fra 4 e 10 gradi in pianura (dove le media storiche in questo periodo tra il 1991 e 2001 erano 1 e 6 gradi). Sui rilievi invece temperature comprese fra 4 e 9 gradi, con una minima media storica di -2 e massima 6 gradi.

Prima sui rilievi e poi anche in pianura, dal pomeriggio tardo, potrebbe cadere qualche goccia di pioggia, ma non più di un millimetro secondo Arpare.

Le previsioni a Bologna per lunedì 16 gennaio: possibilità di neve

Ma è da lunedì che lo scenario potrebbe cambiare. Arpae dice “neve”, a partire dalla mattina e sui rilievi e alture, sopra ai mille metri: precipitazioni da 1 a 15 millimetri. Perturbazione che si potrebbe estendere anche fino a martedì.

Niente invece in pianura, ma temperature che si abbasseranno e qualche goccia di pioggia: fra 3 e 10 gradi a ‘quota zero’ e 3-8 gradi sui rilievi. Venti fino a 65 chilometri orari.