Neve oggi a Bologna, la città si sveglia imbiancata

Neve e maltempo in Emilia Romagna: famiglie isolate a Rimini, a Riccione esonda in Rio Melo. Nuova allerta meteo

Neve a basse quote e previsioni meteo: in Emilia Romagna è allerta arancione

Bologna, 23 gennaio 2023 – Le previsioni meteo lo avevano annunciato: oggi è arrivata la neve anche in pianura in Emilia Romagna, Bologna si è svegliata tra la magia dei fiocchi bianchi.

Neve a Bologna in zona Mazzini il 23 gennaio 2023

I tetti e i giardini imbiancati, poi la coltre ha coperto anche le strade e il traffico del lunedì mattina subito ne ha risentito, con un flusso rallentato.

E’ scattato da stamattina alle 6 il piano neve del Comune.

Sono state attivate alcune lame spazzaneve nella parte alta della collina dove ieri sera si era proceduto alla salatura della viabilità.

La città, fa sapere il Comune, è presidiata dai tecnici dalle 22 di ieri e nella notte, a partire dall’1 fino alle 7, è stata effettuata anche qui una salatura preventiva della viabilità principale e la salatura manuale dei marciapiedi nelle zone prioritarie previste dal Piano (scuole, fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano, ponti ….).

L’uscita di lame in pianura è prevista solo con almeno 5 centimetri di neve sulle strade, per evitare di rovinare l'asfalto.

Secondo le ultime previsioni, la neve continuerà a cadere fino al primo pomeriggio.

Per la giornata di oggi, in cui il freddo glaciale sta investendo l’Italia, Arpae e Protezione civile hanno diramato un’allerta meteo arancione per maltempo.