Neve oggi a Bologna, fiocchi bianchi a Monzuno, Sasso Marconi e Loiano

Meteo neve a Modena: bufere e vento gelido in tutto l’Appennino

Allerta meteo in Emilia Romagna: in arrivo neve, vento di burrasca e mareggiate

Bologna, 26 febbraio 2023 – La neve prevista non si è fatta certo attendere. Mentre una pioggia ghiacciata flagella la città le montagne dell’Appennino bolognese si stanno imbiancando e la situazione, come previsto dall’allerta meteo gialla per neve, e destinata a peggiorare nelle prese ore e a proseguire anche domani.

A Brento, frazione di Monzuno, già da questa mattina i primi fiocchi di neve hanno iniziato a cadere copiosi. Stessa situazione anche nelle colline sopra Sasso Marconi. A Medelana, per esempio, all’ora di pranzo, dell’erba già non c’era più traccia ed era tutto un unico manto di neve.

A Monghidoro e Loiano stanno cadendo i primi fiocchi, in modo abbondante, e i Comuni si sono già preparati con gli spazzaneve per ovviare ai problemi che si potrebbero creare.