Neve a Bologna, le previsioni meteo: temperature giù anche in pianura. Ecco quando

Bologna, 16 gennaio 2023 – Arrivano neve e maltempo nel Bolognese con temperature in discesa già da oggi. Per i bianchi fiocchi bisognerà salire almeno a 8-900 metri di quota. La pioggia invece, in questi due giorni potrebbe non risparmiare bassa e pianura bolognese.

Le previsioni meteo a Bologna per lunedì 16 gennaio

Già era stato anticipato: i bianchi fiocchi potrebbero arrivare su una montagna che da settimane ha bisogno di neve, un po’ per il suo clima un po’ per la sua economia, così tanto legata alla stagione sciistica. Qualche goccia di pioggia è prevista invece in pianura (tra i 10 e i 15 millimetri nel primo pomeriggio), dove le temperature oscilleranno fra 5 gradi di minima e 10 di massima. Non certo un freddo estremo, considerando che i valori climatologici medi registrati da Arpae Emilia Romagna nello scorso decennio erano fra 0 e 6 gradi.

Sempre pioggia anche in collina, in maggiore abbondanza nel primo pomeriggio.



Discrete le precipitazioni nevose previste da Arpae sui rilievi: si parla di 25-30 millimetri, con temperature comprese fra tre gradi di minima e sei di massima.

Le previsioni meteo a Bologna per martedì 17 gennaio

Già dalla mattina di martedì 17 gennaio sarà evidente il calo delle temperature: tra 2 e 8 gradi in pianura e fra 2 e 6 sui rilievi. Più freddo, sì che potrebbe far spingere le precipitazioni nevose anche sui rilievi collinari. In regione, cielo coperto, con precipitazioni sparse che al mattino interesseranno principalmente i rilievi. Dal pomeriggio estensione delle precipitazioni a tutto il territorio in forma debole con neve anche in pianura sul settore occidentale e sui rilievi centro-occidentali.

In pianura quindi resta la pioggia, prevista in quantità discreta. Sulle colline invece (ad altezze discrete? e sui rilievi, secondo i dati Arpae proseguirà invece la neve.