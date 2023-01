Neve a Bologna, fiocchi e gelo anche in città: ecco quando. Le previsioni meteo

Nelle prossime ore fino a 10 centimetri di neve potrebbero imbiancare la nostra città

Bologna, 17 gennaio 2023 – Dal Corno imbiancato arriva l’urlo liberatorio di una montagna che aveva tanto bisogno di neve. I fiocchi fanno tirare il fiato ai gestori per una stagione che, se tutto va per il meglio, dovrebbe partire sabato, mentre, nelle prossime ore, qualche centimetro del bianco manto “potrebbe pure ricoprire città e pianura”. La stima è di Sandro Nanni, responsabile della struttura Idro-meteo-clima di Arpae Emilia Romagna.

Nanni, la montagna festeggia. Quanta neve è caduta fino a ora?

"Parliamo di una quantità discreta: dai 15 ai 30 centimetri sopra i mille metri e, considerando che i nostri sensori arrivano fino a 1.500 metri al massimo, sicuramente sulle vette ci sarà anche qualcosa di più”.

Cosa accade sopra le nostre teste a livello meteo?

"Neve e temperature più basse sono frutto di una perturbazione proveniente dalla Scandinavia, passata prima dalla Francia e poi dall’alto Tirreno. Ha una circolazione anti-oraria, di tipica dei cicloni extra-tropicali. Le stime sono che possa insistere sui nostri territori almeno fino a venerdì, spostandosi poi da sabato in Romagna”.

Partiamo dalle previsioni per mercoledì 18 gennaio, cosa accadrà?

"Sarà un po’ una giornata di transizione, con temperature comprese fra 2 e 7 gradi in pianura e fra 2 e 5 sui rilievi, con la differenza che, sui monti, continueranno le precipitazioni nevose. Niente invece in pianura”.

Sarà giovedì 19 gennaio quindi il giorno della neve, anche a Bologna?

"Nella giornata di giovedì questo ‘minimo depressionario’ causato dalla perturbazione di origine scandinava con aria più fredda più diffusa, determinerà probabilmente l’arrivo della neve anche in pianura. Principalmente potrebbe essere interessata parte occidentale e per poi spostarsi verso la Romagna”.

Di quanta neve parliamo?

“Di una quantità consistente sui rilievi e, in pianura e nelle città, anche una decina di centimetri, ma nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro dell’andamento meteorologico”.

Venerdì 20 gennaio il freddo si farà ancora sentire?

"In questi giorni le temperature saranno vicine allo zero. Tra giovedì e venerdì, in particolare, sulla montagna potrebbero cadere fino a una trentina di centimetri di nevicate. Meno probabile che vi siano fiocchi nella bassa Bolognese: la linea di demarcazione, in questo caso potrebbe essere la via Emilia: dalla nostra direttrice principale, fino all’Appennino qualcosa, ancora si potrebbe imbiancare”.