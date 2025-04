New Flying Balls avanzano ai playoff del campionato B Interregionale

Cala definitivamente il sipario sulla seconda fase del campionato di B Interregionale e conquistano il treno dei playoff i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che espugnano Viterbo assicurandosi il passaggio del turno grazie ai punti di Baggi (17), Ranitovic (14) e Ranuzzi (11): ora la serie contro la Loreto Pesaro. Per i biancorossi un finale di stagione di grande carattere, dove il mese di aprile tutto in trasferta poteva creare più di un intralcio: eppure l’identità di squadra edificata negli ultimi mesi è stato il plus per accedere alla post-season.

Umore totalmente differente in casa del Bologna 2016, che scivola nel big match casalingo contro San Bonifacio e vanifica così la salvezza senza passare dai playout: per i rossoblù si dovrà ricorrere al terzo e ultimo turno per mantenere la categoria.

Gare play in Gold Centro: Loreto Pesaro-Stella Ebk Roma 73-63, Vigor Matelica-Esperia Cagliari 83-97, Carver Cinecittà-Attila Porto Recanati 76-62, Stella Azzurra Viterbo-New Flying Balls 71-80, L’Aquila-Recanati 78-77 e Amatori Pescara-Bramante Pesaro 67-72. Classifica: Vigor Matelica e Loreto Pesaro 28; Recanati 26; Carver Cinecittà 24; Stella Ebk Roma, Attila Porto Recanati, Esperia Cagliari, New Flying Balls e Bramante Pesaro 22; Amatori Pescara 18; Stella Azzurra Viterbo 16; L’Aquila 14.

Gare play-in Out Centro: Virtus Civitanova-Vasto 92-97, Roseto 2020-Pescara 2.0 90-56, Olimpia Castello-Mondragone 132-40, Senigallia-Palestrina 90-84, Valdiceppo-Ferentino 93-75 e Teramo a Spicchi-San Paolo Ostiense 94-63. Classifica: Valdiceppo 32; Senigallia e Civitanova 30; Roseto 2020 e Teramo a Spicchi 28; Vasto 26; San Paolo Ostiense e 24; Ferentino 22; Palestrina e Olimpia Castello 16; Mondragone e Pescara 2.0 6.

Gare play-in Out Nordest: Jesolo-Blu Bergamo 57-89, Sansebasket Cremona-Jadran Trieste 92-72, Montebelluna-Cernusco 70-78, Bologna 2016-San Bonifacio 68-72 e Nervianese-Petrarca 98-93. Classifica: Jesolo 26; San Bonifacio 24; Blu Bergamo, Nervianese, Bologna 2016, Sansebasket Cremona e Basket 2000 e Libertas Cernusco 22; Petrarca e 20; Jadran Trieste 18; Montebelluna 0.

Giacomo Gelati