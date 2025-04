New Flying Balls sconfitti a Roma: -27 contro Stella Ebk, playoff a rischio

Brutta battuta d’arresto nella quarta di ritorno dei play-in Gold di Interregionale per i New Flying Balls, che tornano da Roma con un -27 che permette ai capitolini di mettere la freccia in classifica: mercoledì alle 21 a Cagliari, gara clou per continuare il sogno playoff ed evitare di rimandare di giocarsi tutto all’ultima giornata.

Gare play-in Gold Centro: Stella Ebk Roma-New Flying Balls 88-61, Vigor Matelica-L’Aquila 80-74, Recanati-Esperia Cagliari 69-68, Attila Porto Recanati-Amatori Pescara 68-69, Loreto Pesaro-Carver Cinecittà 86-83 e Stella Azzurra Viterbo-Bramante Pesaro 73-69.

Classifica: Vigor Matelica 28; Recanati e Loreto Pesaro 24; Carver Cinecittà 22; Stella Ebk Roma, New Flying Balls e Attila Porto Recanati 20; Esperia Cagliari, Bramante Pesaro e Amatori Pescara 18; Stella Azzurra Viterbo 16; L’Aquila 12.

Gare play-in Out Centro: San Paolo Ostiense-Roseto 2020 72-68, Teramo a Spicchi-Vasto 73-58, Senigallia-Pescara 2.0 102-67, Mondragone-Valdiceppo 58-76, Ferentino-Virtus Civitanova 68-74 e Olimpia Castello-Palestrina 100-82.

Classifica: Virtus Civitanova, Valdiceppo e Senigallia 28; Teramo a Spicchi 26; Roseto 2020 e San Paolo Ostiense 24; Vasto 22; Ferentino 20; Palestrina 16; Olimpia Castello 14; Mondragone 6; Pescara 2.0 4.

Gare play-in Out Nordest: Blu Bergamo-San Bonifacio 70-72, Petrarca-Libertas Cernusco 55-75, Jadran Trieste-Basket 2000 81-75, Jesolo-Sansebasket Cremona 83-77 e Nervianese-Montebelluna 76-53.

Classifica: Jesolo 24; Basket 2000 e Bologna 2016 22; San Bonifacio, Libertas Cernusco, Nervianese e Blu Bergamo 20; Sansebasket Cremona e Petrarca 18; Jadran Trieste 16; Montebelluna 0.