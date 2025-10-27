Niccolini "Non rimprovero niente ai ragazzi"

"Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno fatto una grande gara: abbiamo dominato per 70 minuti e anche in dieci abbiamo difeso con le unghie e con i denti", dice Daniel Niccolini. E non rimprovera direttamente neppure il direttore di gara La Penna, se non per un episodio: "Non so se l’intervento di Holm su Fortini fosse da espulsione, anche perché è brutto attaccarsi a Var e arbitri. Sicuramente c’è rammarico per come è andata". Daniel Niccolini si prende il punto e lascia all’amministratore delegato Claudio Fenucci il compito di far sentire le ragioni rossoblù di fronte a un’ingiustizia. Ci sta e non tanto perché sia fiorentino ed ex giocatore viola ai tempi della C2. È il vice di Italiano, è stato catapultato davanti ai riflettori inaspettatamente a causa della polmonite che ha colpito il tecnico di ritorno dalla trasferta di Cagliari e, di fronte alle ingiustizie del Franchi, è sceso in campo direttamente l’amministratore delegato.

A Niccolini non resta che analizzare la partita, anche se l’argomento ingiustizia lo sfiora eccome: "Credo si possa parlare di una partita dai due volti: fino al 3-0 annullato a Dallinga eravamo in controllo e stavamo dominando la sfida. I ragazzi stavano facendo una partita spettacolare, poi dopo l’espulsione e l’episodio del rigore non dato è cambiata l’inerzia".

E l’ingiustizia si è compiuta. Ma Niccolini invita i suoi a non rimuginarci su, il Torino è già alle porte: "Dopo otto gare è presto per pensare alla classifica, dobbiamo pensare a fare i risultati, migliorare su tante situazioni, ma il gruppo è eccezionale. Stiamo facendo bene. Dobbiamo pensare alla prossima".

Il Torino, per l’appunto, sperando che Vincenzo Italiano possa tornare a guidare squadra e staff tecnico. L’allenatore dovrebbe uscire questa mattina dall’ospedale. "Speriamo di averlo quanto prima con noi, vedremo se già mercoledì con il Torino al Dall’Ara", aveva dichiarato il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio al riguardo. Si attende il responso dei medici, che dovrebbero dimettere il tecnico in giornata. Tecnico che dovrà dirimere la questione relativa ai malumori di Rowe, che subentra e viene sostituito da Casale in seguito all’espulsione di Holm, con sceneggiata che porta all’ammonizione: "Non è sempre facile entrare nella testa dei giocatori, domani ne parleremo sicuramente", il commento di Niccolini, segno di come anche anche in casa rossoblù l’ingiusto pareggio abbia lasciato strascichi da chiarire, specie con il nuovo acquisto da 20 milioni che fatica a imporsi e vede davanti a sé un Cambiaghi che continua a spiegare le proprie ali.