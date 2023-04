Niccolò Fabi, 25 anni di palco "Due ore di sogno per il pubblico"

di Andrea Spinelli

Il Niccolò Fabi che non ti aspetti approda domani all’EuropAuditorium per regalare al suo quarto di secolo d’hit parade un incontro ravvicinato di nuovo tipo: quello con l’Orchestra Notturna Clandestina del maestro Enrico Melozzi. Un viaggio nelle sue canzoni che il cantautore romano affronta sulla scia di Meno per meno, l’album dato alle stampe dopo l’esperienza sinfonica all’Arena di Verona dello scorso ottobre con la complicità dell’ensemble di Melozzi e di due amici quali Roberto Angelini alla chitarra acustica e Filippo Cornaglia alle percussioni.

Niccolò, nuovamente in tour, dunque.

"Ma a me piace andare in giro a suonare con gli amici perché viaggi di questo tipo si accompagnano a una sospensione del tempo in cui, per un mese o due, la priorità è quella di mettersi un cappello da mago e provare a trascinare le persone in quella specie di incantesimo itinerante che è la tournée".

Di solito gli eventi in Arena arrivano a chiusura di tournée come il sua. Lei, invece, l’ha voluto come prologo. Perché?

"Perché inizialmente avrebbe dovuto costituire un evento unico, nel venticinquesimo anniversario dell’uscita del primo disco. Ho pensato, infatti, che, nella ricorrenza, avrei potuto forse meritare qualcosa di nuovo rispetto ai giri di concerti abituali, regalando a me e al mio pubblico una serata diversa. Facendo sentire quelle persone anche un po’ orgogliose di me al pensiero dei tempi in cui venivano ad ascoltarmi nei localetti da duecento posti".

Poi cos’è successo?

"Davanti all’approfondito lavoro orchestrale fatto per quel concerto, con Melozzi ci siamo detti che forse sarebbe stato poco generoso limitarlo ai soli spettatori dell’Arena. Da lì l’idea di trarne un disco. Il tour è la diretta conseguenza di quel progetto, ovvero il modo di portare poi l’album alla gente".

Il videoclip dell’ultimo singolo ‘L’uomo che rimane al buio’ l’ha realizzato suonando coi suoi musicisti in presa diretta dentro una grotta di tufo a Campagnano, vicino Roma. Metafora del fatto che l’ha scritta durante il lockdown?

"In parte sì, perché la grotta richiama un po’ il grande isolamento in cui abbiamo vissuto tutti un paio di anni fa. Quando ho scritto quel testo mi è venuto istintivo corredarlo con la foto di una grotta, perché quella è la sensazione che mi muove dentro. L’uomo che rimane al buio e Al di fuori dell’amore, sono i due inediti del disco che a Verona non ho suonato. Le mie canzoni vivono una dimensione più onirica e simbolica di quelle proposte da artisti maggiormente legati al contingente di quanto non lo sia io. Ecco perché penso che in teatro, o in arena, la gente venga a chiedermi due ore di sogno".