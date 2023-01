Niccolò Fabi: "La mia musica senza tempo"

di Andrea Spinelli

"Le mie canzoni sono sempre andate un po’ oltre la contemporaneità, raccontando meccanismi psicologico-esistenziali che regolano l’animo umano prescindendo dal contingente" racconta Niccolò Fabi (foto) nell’attesa di presentare oggi alle 18 alla Scuderia Future Food Living Lab il suo ultimo album Meno per meno, realizzato sulla scia dell’esperienza all’Arena di Verona dello scorso ottobre con l’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi. "Questo incontro rappresenta l’opportunità di fare qualcosa che all’interno dei concerti di solito non si fa" ammette il cantautore romano parlando dell’appuntamento in Piazza Verdi. "Se lì, infatti, la forma di comunicazione è soprattutto l’applauso, nel faccia a faccia spero di stimolare un dialogo".

Il concerto di Verona è stato per metà voce e chitarra e per metà con orchestra. Il disco focalizza questa seconda parte.

"L’idea di utilizzare un’orchestra sinfonica è nata dalla voglia di farmi un regalo, visto che non avevo mai usato prima quel tipo di sonorità. Ho inviato a Melozzi provini voce e chitarra per lasciarlo libero di far suonare l’orchestra come credeva evitando d’incasellarla in un arrangiamento pop predefinito".

Parliamo dell’impermeabilità della sua musica a tempi.

"In giro ci sono cantautori molto più contemporanei di me, con i pregi e i limiti che questo comporta; stare attaccati al qui e ora, infatti, espone a rischi d’invecchiamento precoce".

In matematica meno per meno dà come risultato più.

"L’augurio è che le atmosfere tendenzialmente malinconiche della mia musica possano essere di conforto ai momenti malinconici dell’ascoltatore moltiplicando gli stati d’animo e generando una qualche forma di sorriso. Ma il titolo manifesta il mio interesse per operazioni di sottrazione finalizzate all’essenza".

Ha detto che in questo momento comporre un intero album sarebbe come scalare una montagna altissima.

"La sensazione deriva principalmente dall’esigenza di non abbassare il livello di quello che scrivo, cercando di non ripetermi eccessivamente. Un conto, infatti, è lo stile e un altro l’assenza d’idee. Ho scritto la mia prima canzone oltre quarant’anni fa ed è ovvio che un filo di stanchezza ci sia. Comunque, penso che il disco così come l’abbiamo conosciuto finora non abbia più molto da dire".

A primavera l’attende il tour con orchestra. Rispetto a Verona cambierà qualcosa?

"L’impostazione dello spettacolo che porto al debutto il 17 aprile proprio all’Europauditorium sarà la stessa di quello in Arena, ma il mio stato d’animo più sereno, perché davanti a me avrò i tempi del viaggio e non la frenesia di un evento unico. La cosa mi permetterà magari di rimaneggiare la scaletta nella prima parte – quella voce chitarra – a seconda delle esigenze e degli umori del momento inserendo in repertorio Al di fuori dell’amore e L’uomo che rimane al buio, i due inediti (dei quattro) che a Verona non ho suonato".