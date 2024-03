Nicola Campogrande ’di casa’ al Comunale

Il Teatro Comunale, sempre attento a valorizzare la musica d’oggi, annuncia per la prima volta nella sua storia la nomina di un artista a ‘compositore in residenza’. Si tratta di Nicola Campogrande, classe 1969, torinese, già direttore artistico del festival ’Mito SettembreMusica’ ed ora strettamente legato per un triennio alla nostra città.

"È un progetto – confessa radioso il Maestro – che mi riempie di allegria, e che trova le sue basi su un affetto reciproco nato nell’ultimo periodo con il Comunale, in un rapporto molto particolare che ho da qualche anno con l’intera città, anche attraverso le collaborazioni con Bologna Festival e Musica Insieme, di cui sono stato ospite sia come compositore, sia come divulgatore e presentatore di musiche altrui".

Cosa significa ‘compositore in residenza’?

"Si stabilisce una relazione continuativa e stabile all’interno del trienno 2024/26, per cui il compositore è invitato a mettersi al servizio del teatro, scrivendo più cose, anche considerando le necessità specifiche del Teatro stesso, le sue esigenze artistiche ideali ma anche tecniche. Il tutto culminerà con un’opera in scena nella primavera 2026, ’Olympia’ dai racconti di Hoffmann: una sorprendente storia d’amore ai tempi dell’intelligenza artificiale, ideata secondo quelle esigenze del Comunale Nouveau oggi imprescindibili, che diventano però anche una sfida nel declinare un passato importante attraverso il presente visto come opportunità e non limitazione, guardando poi a un futuro che potrebbe forse essere molto più divertente di quanto ce lo immaginiamo. In mezzo – continua – arriveranno nuove partiture per la stagione sinfonica, cominciando dal Concerto per violino, corno, pianoforte e orchestra programmato questo settembre, nonché l’operina ’I due usignoli’ pensata per l’orchestra e il coro di voci bianche del Comunale, ma anche modellata ad uso delle scuole che desiderassero allestirla, grazie alla base strumentale preregistrata che mettiamo a disposizione. Credo sia la prima volta o una delle prime in cui un teatro si mette al servizio della scuola in questa duplice modalità: commissionando un brano per le tradizionali esecuzioni nelle proprie sale, e di cui nel contempo le scuole si possono appropriare per i propri spazi e necessità. E questo nasce anche grazie all’esperienza fatta come autore di un testo scolastico, premiato lo scorso ottobre alla Fiera di Francoforte come miglior libro di musica in Europa".

Ci sarà dunque anche spazio per il Campogrande divulgatore?

"La vita del teatro è articolata e io mi pongo ora a disposizione con tutto me stesso, come ogni volta che mi muovo. Qualunque opportunità per ‘raccontare’ la musica è per me sempre un’occasione di gioia. Credo dunque che non mancheranno i momenti anche per questo".

Marco Beghelli