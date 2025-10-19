Nicola Ciciriello morto nell’incidente in mountain bike a Sasso Marconi

Sasso Marconi (Bologna), 19 ottobre 2025 – Tragedia questa mattina lungo un sentiero nei pressi di Monte Mario, nel territorio del Comune di Sasso Marconi. Qui è stato trovato morto Nicola Ciciriello, sessantaseienne residente a Casalecchio, accanto alla sua mountain bike con cui era solito fare uscite da solo o con gli amici. Ad accorgersi del corpo esanime sono stati due escursionisti che stavano camminando in un sentiero poco frequentato.

L'intervento del Soccorso Alpino e, accanto, la mountain bike di Nicola Ciciriello

Erano da poco passate le 11 quando i due escursionisti, padre e figlia, entrambi residenti a Bettidizzo, piccola frazione nel Comune di Sasso Marconi, stavano facendo una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato e che corre molto vicino a un altro conosciuto col nome di sentiero ‘Gianna’. Una volta giunti nei pressi di monte Mario la terribile scoperta: lungo il sentiero i due hanno visto che a terra c’era una persona esanime, con alcune ferite. Immediatamente hanno lanciato l’allarme.

Il recupero del corpo di Nicola Ciciriello

Poco dopo sul posto è arrivata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di Badolo, oltre all’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. L’elicottero ha sbarcato il personale con il verricello in quanto non ci sono aree per l’atterraggio del velivolo, ma il medico arrivato nel luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso del sessantaseienne di Casalecchio, Nicola Ciciriello.

La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento da parte de personale dell’Arma intervenuto. La salma, una volta avuta l’autorizzazione da parte del pm di turno, è stata recuperata dall’elicottero e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.