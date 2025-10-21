"Nicola sapeva sorridere sempre. La bicicletta era la sua passione"

Tanti i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore hanno cominciato a diffondersi in memoria di Nicola Ciciriello, morto domenica in un tragico incidente in sella alla sua mountain bike. Il 66enne, residente a Casalecchio, è stato trovato esanime da due escursionisti vicino a Monte Mario, nel territorio di Sasso Marconi. Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La società Casalecchio 1921 "esprime le più sentite condoglianze a Riccardo Ciciriello, nostro dirigente accompagnatore, per la tragica e improvvisa scomparsa del fratello Nicola – scrive la società in un post sui social –. Ci stringiamo a Riccardo e alla sua famiglia con affetto e profonda vicinanza".

A ricordare il 66enne è anche il vicepresidente Marco Losi, amico della famiglia. "Nicola cominciò ad andare in bicicletta proprio con mio padre e un altro nostro amico – racconta – e con il tempo sviluppò una passione sempre più profonda per il mondo del ciclismo. Era una persona solare, sempre sorridente, ma capace di essere seria e determinata quando si trattava di affrontare questioni importanti. Se c’è un ricordo che porto con me, è proprio questo: la sua solarità quando si scherzava tutti insieme". Una passione, quella per la mountain bike, "che lo portò nel tempo a partecipare a escursioni anche fuori regione – ricorda –. Come mio padre, Nicola ha fatto parte del gruppo del Pedale Casalecchiese ed era conosciuto sul territorio per questa sua grande passione, diventata parte integrante della sua vita. Ora lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene".

g. d. c.