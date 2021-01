Bologna, 1 gennaio 2021- Muore in ospedale il campione di body building, Nicolas Ventura, dopo le ferite riportate a causa di un incidente stradale. È accaduto oggi intorno a mezzogiorno al Maggiore: il 33enne di Sala Bolognese ha perso la vita dopo che le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate.

La notte precedente, intorno all'una, alla guida della sua Bmw stava tornando a casa e, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada sulla Persicetana a Sala Bolognese. Nonostante il violento scontro, lo staff sanitario non aveva ritenuto fosse grave. Con lui a bordo della vettura, al momento del sinistro, c'erano la fidanzata e il suo cane. Il giovane era di ritorno da una serata in famiglia con la madre, che è residente a Casalecchio.

L'incidente si è verificato all'altezza della località Tavernelle di Sala e la Bmw è uscita di strada da sola. Nessun altro automobilista è stato coinvolto nel sinistro. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Terre d'Acqua, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato a spostare il giovane dall'auto.