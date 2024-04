Nidi aperti a luglio, via alle iscrizioni

Nidi aperti anche per il mese di luglio. L’iscrizione sarà possibile a partire da domani e potrà essere inoltrata fino al 7 maggio.

I nidi d’infanzia comunali offriranno il loro servizio anche nel mese estivo: infatti saranno aperti per tre settimane, ma accoglieranno solamente i bambini che frequentano le strutture anche durante l’anno e le cui famiglie, naturalmente, ne fanno richiesta attraverso l’apposita domanda.

Il servizio è gestito, come sempre, dal personale delle rispettive strutture e c’è la supervisione del coordinamento pedagogico. Gli spazi delle strutture educative vengono caratterizzati per facilitare il gioco e la socializzazione, privilegiando in particolare le attività all’aperto sfruttando, appunto, il mese estivo.

La domanda può essere presentata esclusivamente sul portale Scuole online.

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/fare-iscrizione-nido-luglio