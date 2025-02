Nidi, bufera sul concorso: "Penalizzati i precari"

Ribollono i nidi comunali: dalle educatrici alle dade sul sentiero di guerra a causa del famigerato ‘Nastro orario giornaliero’ con cui il Comune impone loro l’obbligo di stazionare sulla porta quando i bimbi entrano o escono. Insomma un maldestro piano antifuga dai nidi che ora, dopo le proteste di Sgb, il Comune deve ritoccare. I Cobas del Pubblico impiego annunciano l’intenzione del Comune di bandire un nuovo concorso a tempo indeterminato per le educatrici dei nidi, "nonostante – scrivono – sia ancora attiva una graduatoria valida". Graduatoria del 2019 prorogata, per legge, all’anno 2026-2027 e che, come spiegato dalla consigliera di FdI Manuela Zuntini, annoverava ancora 123 educatori e 61 dade. Mentre per le materne, 121 dade e 1 maestra. I Cobas minacciano lo stato di agitazione e stigmatizzano "l’ennesima decisione dell’amministrazione che penalizza gli educatori" perché "rischia di escludere chi da anni lavora con contratti a termine e avrebbe diritto alla stabilizzazione". Si cita il "decreto 44 del 2023 che autorizza le amministrazioni a stabilizzare il personale con almeno 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni".

Perché, dunque, chiedono i Cobas, non assumere gli aventi diritto? Sgb proclama lo sciopero dei servizi 0-6 per il 21 marzo. "Abbiamo appreso – ha dichiarato Massimo Betti responsabile di Sgb – la decisione, sbagliata, dell’assessore Ara, senza nessuna possibilità di confronto" di indire un concorso per educatrici. "Siamo di fronte ad una amministrazione in preda al panico a causa della leggerezza e dell’inadeguatezza con la quale ha affrontato i problemi nella gestione dei nidi e delle materne in questi anni", accusa Betti. E rincara la dose: "Ora l’amministrazione improvvisa e, oltre a non usare il buonsenso, non rispetta nemmeno la legge. Lancia un concorso senza stabilizzare prima i precari che ha spremuto come dei limoni. Abbiamo chiesto la sospensione del provvedimento e la stabilizzazione dei lavoratori". Dopo la richiesta di assunzione dei precari della consigliera Zuntini e il consigliere Matteo Di Benedetto (Lega), arriva il Comune: "Il concorso che l’amministrazione sta valutando di indire, non esclude la possibilità di attivare percorsi di stabilizzazione rivolti al personale precario su cui si stanno facendo le opportune verifiche". Il nuovo bando "è necessario perché, nella graduatoria attuale, non vi sono disponibilità sufficienti per le assunzioni" part-time, "unica tipologia di contratto a tempo indeterminato ormai proposta per assunzioni da graduatoria a seguito dell’accordo sindacale" che converte in tempo pieno i part time in servizio. La nuova "graduatoria sarebbe da utilizzare in subordine a quella vigente".

Federica Gieri Samoggia