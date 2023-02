Nidi comunali, addetti in piazza "Organici troppo ridotti"

Lavoratrici e lavoratori dei servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna saranno in piazza lunedì 13 febbraio, con Sgb: sotto le finestre di Palazzo D’Accursio, dalle 16 – in concomitanza con il Consiglio comunale – per far ‘sentire’ una serie di richieste che hanno a che fare con "la situazione di precarietà, approssimazione organizzativa, improvvisazione, anche sul piano pedagogico, e delusione che caratterizza il lavoro" in nidi e materne "a causa di scelte e pratiche dirigenziali sbagliate".

Se ne è discusso ieri in un’assemblea con 120 partecipanti, riferisce Sgb, da cui è "emerso con grande evidenza che è la buona volontà e la passione di chi lavora in questo importantissimo settore a fare sì che le famiglie, pur fra mille problemi, possano usufruire di un servizio di qualità, mentre l’amministrazione si dedica alla propaganda".

In piazza il personale di nidi e materne porterà la richiesta di un aumento degli organici e di una revisione di quelli dei collaboratori in funzione delle nuove mansioni. E in generale di un piano di rinforzi "adeguato alla prospettiva di nuovi posti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, annunciati per i prossimi anni e all’avvio di nuovi modelli di organizzazione delle attività educative e scolastiche come il lavoro aperto e il sistema integrato zero-sei".

Serve, insomma, più personale e si potrebbe stabilizzare i precari o ricorrere alla proroga delle graduatorie in essere. Chiesta poi la reintroduzione del certificato del pediatra per riammetterei bambini dopo la malattia "per garantire la salute degli altri bambini e del personale". Sgb sostiene poi la richiesta di un’adesione volontaria delle educatrici all’apertura dei servizi dopo la tradizionale data di chiusura delle scuole per l’estate. Inoltre l’assemblea considera "inaccettabile" il contratto nazionale firmato il 16 novembre scorso "sia per l’inadeguatezza delle risorse economiche, che non coprono l’inflazione che ha formalmente raggiunto il 13%, e sia dal punto di vista normativo".