Nidi e materne in sciopero: "Tanti problemi irrisolti"

Lunedì, giorno di riapertura degli asili, scioperano educatrici, maestre e dade dei nidi e delle materne comunali (queste ultime hanno ricominciato mercoledì 3). A far incrociare le braccia al personale comunale dei servizi 0-6, inclusi i Centri bambini famiglia (Cbf) e i Servizi educativi territoriali (Set), sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Una prima volta dei tre sindacati di categoria contro la giunta Lepore. Sciopero che incassa il plauso della consigliera Manuela Zuntini (FdI) e del consigliere Matteo Di Benedetto (Lega). Per l’occasione, c’è anche un corteo con ritrovo, dalle 10, sotto la Prefettura, da dove i lavoratori comunali sfileranno fino al Comune in piazza Maggiore. Di fatto lo sciopero di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl spacca la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria), rinnovata ad aprile 2025: Adi e Cobas, infatti, non aderiscono.

Prossima agitazione in calendario: lunedì 29 settembre dove a cercare di tenere chiusi nidi e materne comunali sarà Sgb che si sta muovendo per incassare l’adesione delle famiglie. Molteplici i motivi della protesta. Soprattutto, affermano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, occorre che l’amministrazione affronti "i problemi e li risolva, dando una nuova prospettiva ai servizi educativi in tempo utile, già dall’inizio dell’anno educativo scolastico". Permane, infatti, "l’assenza di risposte alle tante questioni irrisolte, che pregiudicano il livello delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi". Tra questi, le sedi "inadatte al caldo e al cambiamento climatico senza climatizzazione, spazi esterni protetti, spesso con problemi manutentivi e di adeguatezza, in assenza di una programmazione risolutiva complessiva in tempi credibili". E ancora: "mancanza di sostituzioni con pregiudizio della funzione educativa e pedagogica dei servizi pur a fronte di leggi e contratti che impongono il rispetto di precisi rapporti numerici tra adulti e bambini"; il "sovraccarico dei collaboratori mai sostituiti e senza supporto". Ma anche "insegnanti insufficienti rispetto alle condizioni delle sezioni della materna", specie a fronte di casi di disabilità o con bisogni speciali; gli incentivi "quasi simbolici" per il nido a luglio e la "necessità di rivedere l’organizzazione del servizio integrativo". Infine "i numeri insufficienti e i carichi insostenibili per i coordinatori pedagogici e per tutte le funzioni amministrative e tecniche a supporto all’attività quotidiana" del sistema educativo.

f. g. s.