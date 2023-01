Nidi e materne, lavori e capienze

Le famiglie hanno tempo fino alle 20 del 30 gennaio, per iscrivere, attraverso www.istruzione.itiscrizionionline, i figli alle prime classi di elementari, medie e superiori statali. Discorso a parte meritano le materne statali e comunali, le cui iscrizioni viaggiano attraverso il Comune con Scuole On Line e hanno il 6 febbraio come termine di scadenza. Nidi e materne comunali: la giunta ha ritoccato la proposta formativa al fine di "generalizzare la scuola d’infanzia per tutti, continuando a perseguire l’azzeramento della lista d’attesa, con un sistema integrato a forte guida comunale", commenta l’assessore alla Scuola Daniele Ara. Il Comune conferma sia il percorso, già avviato quest’anno, verso la riduzione, da 26 a 25 posti, della capienza delle sezioni di materna e sia i poli per l’infanzia 0-6 (nido e materna in un unico edificio), operativi già dal 2020-21.

Al San Donato-San Vitale, vengono riaperte le due sezioni della materna Rocca (sei sezioni), mentre al Savena sarà inaugurata la nuova scuola Giancarlo Cerini in via Alberto Mario. Lì verranno trasferite le tre sezioni della succursale della materna Savio. Sempre al Savena si lavora al superamento della sezione di materna al nido Abba e il ritorno alla capienza originaria. Prosegue l’iter per il ripristino della capienza del nido Roselle: accesso alla sezione dell’infanzia solo a bambini di 5 anni già frequentanti. Il Comune annuncia l’avvio dei lavori, grazie al Pnrr, del Polo per l’infanzia di via Monterumici 1 (Polo Marzabotto): 3 nuove sezioni di materna e 4 nuove sezioni di nido. Per i lavori del nuovo Polo che sorgerà adiacente al complesso delle materne Dall’Olio e Dozza e i nidi Bruco Rosa e Cavina, il Comune rimodula l’offerta. Non saranno attivate la sezione 3 anni alla Dall’Olio e la sezione di materna al Marameo, prevedendo per quest’ultima il ritorno della capienza originaria del nido.

Le modifiche permetteranno, nei prossimi mesi, di rivedere l’organizzazione degli spazi del plesso Dall’Olio-Dozza-Bruco Rosa in vista dell’avvio del cantiere.

Federica Gieri Samoggia