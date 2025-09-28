Nidi e materne, lavori per 130mila euro

Da una nuova pista per tricicli a nuove aree per giocare all’aperto e per le attività outdoor: il Comune investe 130.713,19 euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli spazi esterni di 12 tra nidi, materne e elementari. Mercoledì, alle 17.30, l’assessore alla Scuola, Daniele Ara e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari inaugureranno, alla materna Baraccano, il spazio ludico suddiviso in quattro zone pavimentate con gomma antitrauma, corteccia, sassi ed erba sintetica (16.293,52 euro).

Tra gli interventi, nel plesso che ospita l’elementare Acri e la materna La Giostra è stata realizzata un’area ricreativa pavimentata con erba sintetica e corteccia (23.233,66 euro); la materna Gabelli Bacchi è stata dotata di un prato in erba sintetica e vede l’ampliamento della zona scavo con corteccia e una nuova superficie antitrauma (9.776,27 euro). Ed ancora: alla materna Beltrame, l’area ludica è divisa in quattro zone pavimentate in modo differente, inclusi i ciottoli di fiume che favoriscono il drenaggio di eventuale acqua piovana, erba sintetica (25.389,97 euro); alla materna Aldo Moro è stata montata una pavimentazione antitrauma per accedere all’area gioco ombreggiata (2.847,52 euro).

Proseguendo, alla materna Marighetto e al nido Arcobaleno il Comune ha rifatto la pista per tricicli (6.168,66 euro), mentre alla materna Ceccarelli è stata messa in sicurezza una vasca in cemento ed è stata riempita con terra e corteccia (621,84 euro).

Passando, al plesso della materna Deledda e dell’elementare Jean Piaget è stata allargata l’area verde, oltre ad essere stato scavato un nuovo pozzetto per le acque piovane (la spesa è di 5.143,48 euro).

Chiudono la materna Garibaldi con un nuovo pavimento antitrauma in corteccia, vasche per la coltivazione di piante aromatiche e la creazione di un’area scavo con un tavolo per attività manipolative (18.091,14 euro) e la scuola materna Giusi del Mugnaio con due nuove pavimentazioni esterne, di cui una antitrauma, e la sistemazione di aree verdi e vasche per coltivare piante aromatiche e ornamentali. In quest’ultimo caso la spesa sostenuta da Palazzo d’Accursio ammonta a 23.147,13 euro.