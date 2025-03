Nidi e materne senza risorse. Verso lo sciopero il 21 marzo

Stato di agitazione del personale dei servizi 0-6 e della cultura del Comune: a proclamarlo le Rsu (Fp Cgil, Cisl Fp, Cobas Lp, Cse e Adi). Questo dopo che Sgb ha già indetto lo sciopero, fissandolo al 21 marzo. "Nei nidi e nelle scuole d’infanzia la carenza di personale compromette la qualità educativa – scrivono le Rsu -. Anche musei e biblioteche soffrono i tagli, con strutture in condizioni critiche e servizi ridotti". Tra le richieste, "nuove assunzioni, stabilizzazioni e interventi organizzativi e infrastrutturali per garantire ai cittadini servizi pubblici sicuri e di qualità". Infine l’Rsu "non esclude di estendere lo stato di agitazione anche agli altri settori". Nel frattempo, Sgb si riuniva, senza un verbale o un accordo finale, i dirigenti dell’assessorato alla Scuola. "Ci è stato annunciato – hanno rivelato – che l’ingresso di Ribò nei nidi è stato sospeso grazie alle nostre proteste e che dovrà essere riaffrontato". Una mossa che fa guardare alle elezioni per il rinnovo delle Rsu in agenda ad aprile. Sgb riferisce che "si dovrà riaprire la discussione anche per il concorso dei servizi educativi e scolastici. Inoltre chiediamo le assunzioni per i precari ".

Infine, sull’inclusione e il welfare sociale, prosegue il sindacato di base "ci è stato annunciato che non ci sarà il passaggio dalle gare d’appalto alle manifestazioni di interesse con soglia sotto i 150.000 euro che avrebbe comportato una frammentazione del servizio e del lavoro".

f.g.s.