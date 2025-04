Nidi, ecco il bando. Al via le domande

Si aprono da giovedì le iscrizioni on line ai nidi d’infanzia di Castel San Pietro per i bimbi nati dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2025 residenti nel territorio comunale. Il bando è per le seguenti strutture: il nido comunale Girotondo di Castel San Pietro (via Di Vittorio 28/A); il nido comunale Arcobaleno di Osteria Grande (via Serotti 8); il nido privato convenzionato La casa di Mamma Oca n.6 di Gallo Bolognese (via Conventino 1531); il nido paritario convenzionato Don Luciano Sarti di Castel San Pietro (via Palestro 38), e il nido Sacro Cuore di Poggio Grande (via Stradelli Guelfi 1560). Il bando si potrà visionare dal 17 aprile nel sito del Comune. In caso di difficoltà a scaricare il documento, sarà possibile ritirarlo in formato cartaceo, dal 17 aprile, all’ufficio scuola comunale, al secondo piano del Municipio. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line da giovedì 17 aprile fino alle 12,30 di mercoledì 14 maggio al link https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/nidi-infanzia-comunali.