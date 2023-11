Nidi, i conti sugli educatori. Ara: "Sono stati tutti sostituiti"

L’assessore alla Scuola, Daniele Ara, smentisce Sgb sull’allarme dei 15 nidi in affanno al San Donato-San Vitale. "È un’affermazione falsa – attacca – non fosse altro perché nel Quartiere ci sono in tutto 11 nidi in cui erano assenti nel complesso 10 educatori, tutti sostituiti e 6 collaboratori di cui sostituiti 2". Poi "si lascia intendere che anche negli altri quartieri la situazione non fosse migliore. Al contrario, gli educatori assenti erano in tutto 28 e solo 3 non sono stati sostituiti, mentre i collaboratori assenti erano 22 di cui 11 (in 11 nidi diversi), non sostituiti". In particolare "va detto che la dotazione organica dei collaboratori dei nidi ha parametri molto più favorevoli rispetto a quelli di legge applicati in regione: abbiamo infatti circa un collaboratore ogni 10 bambini, a fronte del parametro regionale di un collaboratore ogni 21 bambini". L’Amministrazione ha fatto "una scelta di forte investimento in questi servizi e grazie a questo sopperiamo a eventuali assenze non sostituite".

Ara prosegue così: "Riconosciamo la difficoltà di alcune giornate in cui si registrano molte assenze e siamo costretti a reperire il personale supplente, ma va considerato il forte investimento che continuiamo a fare sui servizi educativi anche ai fini della gestione di queste emergenze". Inoltre, precisa Ara, "i servizi educativi sono l’unico settore in cui il turn over è coperto al 100%. Negli ultimi due anni sono state stabilizzate 64 posizioni e abbiamo più volte ribadito che vogliamo continuare a investire".

f. g. s.