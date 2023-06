Nidi, materne e bambini disabili Betti (Sgb): "Sciopero riuscito"

"Lo sciopero è riuscitissimo: 400 lavoratori in corteo da via Ca’ Selvatica al Comune, i servizi chiusi al 90% e un’adesione del 70% di dade, educatrici, maestre di nidi e materne comunali e di educatori delle cooperative". Massimo Betti di Sgb sapeva che lo sciopero sarebbe finito così, "nonostante il boicottaggio del Comune che le ha provate tutte per fermare i lavoratori".

Un successo perché, come recita uno striscione, ‘I nidi sono infuriati’ e, con loro, materne e famiglie con bimbi disabili. C’è malessere, ma c’è anche rabbia tra chi lavora con i bambini o affianca quelli disabili.

Nel mirino della protesta: il Comune e l’assessore alla Scuola, Daniele Ara che, insieme al collega con delega alle Relazioni sindacali, Massimo Bugani, ha incontrato una delegazione. "Il solito muro di gomma: sono sordi a tutte le nostre richieste. Poi ci vengono a raccontare le favole", accusa Betti che, ai capigruppo e ai consiglieri venuti ad ascoltare i lavoratori, invia due richieste: "Sospensione della sperimentazione del progetto pedagogico che a un educatore affida più bimbi disabili, pensata solo per risparmiare; e apertura di un tavolo permanente su tutti i temi inerenti nidi, materne ed educatori per i disabili".

Lo sciopero incassa il sostegno di Matteo Di Benedetto della Lega: "Chiediamo una risposta alle domande dei genitori con bambini disabili che vengono discriminati. Gli investimenti promessi dove sono? La giunta non sta dando risposte. La sinistra rispetti i diritti dei lavoratori e metta al centro i diritti dei più fragili che non sono cittadini di serie B".

