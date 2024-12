Nidi, nuove fasce orarie e cambiano le tariffe

Bologna, 6 dicembre 2024 – “Il motivo non è fare cassa”, spiega la dirigente comunale Veronica Ceruti per quanto riguarda la rimodulazione delle rette dei nidi in base all’orario effettivo di frequenza. L’obbiettivo del Comune è di “poter garantire un servizio buono e davvero rispondente al bisogno”.

Varata questa settimana, la rimodulazione delle tariffe a partire dal prossimo anno educativo 2025-2026 mira un utilizzo “più consapevole” dell’orario del servizio, in particolare le uscite al pomeriggio tra le 17.30 e le 18. “Sembra che molte delle famiglie che optano per il servizio fino alle 18 in realtà vadano a prendere i loro figli entro le 17.30 – continua Ceruti –. Ovviamente il servizio oggi viene organizzato come se tutti quei bambini fossero presenti. Introducendo l’orario delle 17.30 potremo sfruttare quelle compresenze in fasce orarie in cui servono davvero”.

La necessità di organizzare il servizio per tutti fino alle 18 viene dal fatto che tra le 16.30 e le 18, 55% delle famiglia approfitta del nido con una grande flessibilità. Rappresenta un totale di 1.456 bambini.

In chiaro, da settembre 2025, scatterà un aumento delle tariffe attuali di 20 euro mensili per tutte le fasce Isee previste (tempo pieno fino alle 18). Contemporaneamente, le famiglie che utilizzano il servizio fino alle 17.30 beneficiano di uno sconto dello stesso importo. Per chi se ne va alle 16.30, è confermato uno sconto di 10%.

L’aumento riguarderà specificamente le famiglie con Isee superiore ai 23.500 euro che usano il servizio fino alle 18, 30% del totale. Per chi ha un Isee inferiore, la situazione rimarrà non cambiata secondo la Giunta.

Le tariffe dei nidi erano ferme dal 2019. Valgono per le strutture gestite direttamente e indirettamente dall’amministrazione.