Nido, azzerate le liste d’attesa. Il sindaco: "Grande soddisfazione"

Azzerate le liste di attesa nei nidi comunali ad Ozzano: spazio a tutti nonostante i lavori al Fresu. Lo rende noto il sindaco Luca Lelli, soddisfatto: "Poteva essere un anno di sofferenza per la comunità in quanto una delle due strutture del territorio, il nido Fresu, dal mese di novembre, è oggetto di importanti lavori di riqualificazione energetica ed edilizia che, una volta terminati, faranno rientrare la struttura come edificioa consumo energetico quasi nullo. Oltre a ciò l’intervento di riqualificazione, dell’importo complessivo di oltre 800mila euro, di cui il 57% coperto con contributo Pnrr, farà ottenere ulteriori benefici quali minori emissioni di gas in atmosfera, diminuzione dei costi di manutenzione e un maggior comfort termico interno". Lelli, poi, specifica: "Il Fresu ospitava due sezioni di nido composte, ognuna, di 21 bambini. Delle 2 sezioni del Fresu, una siamo riusciti a spostarla alla materna comunale Rodari, mentre per l’altra è stata necessaria una diversa suddivisione.

Vista la disponibilità degli spazi si è provveduto ad aumentare la capienza del nido comunale La Culla passando dai 70 posti dello scorso anno agli attuali 83. Un ottimo lavoro è stato fatto anche con i nidi privati andando ad aumentare i posti in convenzione con l’Albero del Riccio, l’Arca di Noe’, il Cavalier Foresti, il Girotondo e 3 posti sono stati convenzionati con il servizio sperimentale 0-6 anni La Collina.

Così facendo - aggiunge il primo cittadino - siamo riusciti a dare una risposta positiva sia alle domande presentate entro i termini all’uscita dell’apposito bando, sia a quelle pervenute all’apertura del bando integrativo uscito in estate per un totale di 83 domande di bambini residenti nati entro il 31 dicembre 2022, 14 di non residenti sempre nati entro il 31 dicembre 2022, 12 di residenti nati nel 2023 e 2 domande pervenute fuori termine".

z.p.