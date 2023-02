Nido Cavazzoni al parco Acerbi Un nuovo presidio per il ‘no’

Ennesimo presidio dei residenti di via Savigno e dintorni contro la decisione del Comune di costruire il nuovo nido Cavazzoni nel parco Acerbi. Nido che ora si trova in via Bezzecca, ma che, grazie ai fondi del Pnrr, può essere ricostruito, essendo la struttura vetusta. ‘Il Comune impone un diktat ai cittadini’ recita lo striscione. Molteplici i motivi del no dei residenti: dal consumo dell’area verde alla sordità del Comune nel non aver ascoltato le soluzioni alternative. Poi la variazione di metratura: la nuova struttura non sarà di 1.150 mq, bensì 1.730, accogliendo così 116 e non 84 bimbi. Al presidio anche esponenti dei Verdi Bologna, di Potere al Popolo e di FdI. "Facciamo nostre – dicono Stefano Cavedagna e Leonardo Bastelli di Fd’I – e sosteniamo le preoccupazioni dei cittadini del Savena. Fd’I, assieme agli altri del centrodestra, ha chiesto un consiglio aperto alla cittadinanza che si terrà giovedì alle 18 in via Faenza".

f. g. s.