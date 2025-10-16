Nido Cavazzoni, ancora su i costi: "Ma grazie a una struttura in zona i bimbi saranno inseriti a dicembre"

Aumentano di quasi un milione i costi del nuovo nido comunale Cavazzoni di via Bezzecca. La cifra di partenza ammontava a 4 milioni e 152.000 euro, poi ritoccata a 4.558.550 e ora rideterminata in 5.147.918 euro. Il perché dell’incremento è spiegato, in parte, nella determina dirigenziale di tre giorni fa in quota al settore dell’Edilizia pubblica. Sul cronoprogramma aleggia il mistero. Sempre nel documento si legge che la fine dei collaudi è prevista il 30 giugno 2026, mentre la fine dei lavori a dicembre 2025. Le date, però, non coincidono con quanto afferma l’Amministrazione: "L’apertura del Cavazzoni – prevista dapprima per fine ottobre-inizio novembre 2025 – avverrà da dicembre 2025 con l’inserimento dei bambini. Le famiglie interessate all’inserimento nel nuovo nido sono già state informate e hanno incontrato i responsabili del Settore Educazione e l’assessore alla Scuola, Daniele Ara".

A chi ha confermato l’iscrizione "è stato proposto un progetto di accoglienza che si svolgerà in un nido limitrofo, così da anticipare i tempi di inserimento al mese di novembre come inizialmente previsto". In questo primo periodo "ci sarà la frequenza part time con pasto".

Tornando al milione in più, oltre agli aspetti tecnici, colpisce come giustificazione che, in fase di montaggio di cantiere, sono stati rilevati "eventi di scontro e manomissione della recinzione, oltre che continui accessi di non addetti ai lavori nell’area". Si è rafforzata la recinzione e installato un "idoneo impianto di videosorveglianza" dell’area. Per la consigliera di FdI, Manuela Zuntini, "questo è l’ennesimo aumento di costi a carico dei cittadini. È ormai una prassi per la giunta Lepore, che dà prova di una gestione improvvisata".

Un’ultima curiosità riguarda il polo Federzoni che, grazie ai ‘nuovi’ 2.150.000 euro, vedrà piazze scolastiche e campi da basket e green volley. Gli euro provengono dall’azzeramento, da parte del Comune, dei progetti per biblioteca Ginzburg e giardino Europa Unita per i quali l’Europa ci dà 8.400.867 euro. I soldi ‘liberati’ vengono spostati così: 6 milioni per rifare la macchina scenica del Teatro Comunale e 2.150.000 per le Federzoni. Quanto al perché dell’annullamento dei progetti, lo si legge nel documento ‘Orientamento di Giunta’ del 15 luglio: il Quartiere Savena manifesta "preoccupazione da parte dei cittadini per il concentrarsi di un nuovo cantiere tra le vie Arno e Faenza", dove si sta costruendo la nuova Casa della Comunità Savena-Santo Stefano.

Per Zuntini è una "motivazione assurda addotta da una Giunta che sta devastando Bologna con decine di cantieri, senza mai aver ascoltato le preoccupazioni dei residenti". Per non parlare del "sacrificio della biblioteca Ginzburg e del giardino Europa perché alla giunta Lepore occorrevano fondi per completare i lavori nell’area esterna delle Federzoni e al Comunale".