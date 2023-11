Nido Cavina, la fermata del bus crea discordia

Sempre più complicata la convivenza tra il nido comunale Cavina e la fermata degli autobus (tra cui la linea 19) piazzata dal Comune all’inizio di via Marzabotto, a causa dei lavori per il tram su via Saffi. Prima per colpa del caos provocato in estate dai bus, quelli che fanno capolinea e quelli di passaggio, cui si aggiungeva il problema dello smog di chi, al capolinea, non spegneva il motore per far funzionare l’aria condizionata durante l’ondata di caldo. Adesso il problema sono i mesi di immondizia buttata nel giardino del nido. Perciò sono spuntati avvisi appesi lungo la rete: "Qui c’è un nido d’infanzia – si legge –. Vi chiediamo di portare rispetto, di non lasciare oggetti sul muretto e di non buttare nulla nel giardino. Grazie". Mentre molti genitori si chiedono se fosse il caso di piazzare una fermata del bus accanto a un nido.