Nido, due nuove sezioni. In arrivo 40 posti in più

È l’istituto comprensivo 7 il destinatario delle due nuove sezioni di nido (40 posti) annunciate dal sindaco Matteo Lepore per abbassare in modo ulteriore la lista di attesa. O meglio in lizza ci sono due scuole dello stesso comprensivo: la nuovissima materna statale Tempesta e l’elementare Tempesta che sarà ingrandita, entrambe nello stesso edificio in via Martelli. Tre le ipotesi sul tavolo su dove mettere i bimbi delle due sezioni: dentro la materna, dentro al futuro ampliamento dell’elementare oppure, extrema ratio, partire con una sezione di nido e valutare l’andamento delle iscrizioni alla materna a gennaio e poi, nel caso di calo, aprire anche la seconda sezione. "Questo progetto è un’ottima opportunità non solo per abbattere la lista di attesa, ma anche per avviare un nido in una zona della città (a cavallo tra Savena e San Donato-San Vitale) che ne era priva – osserva l’assessore alla Scuola, Daniele Ara –. È anche un’occasione per creare lì un nuovo polo per lo zero-sei anni che permette di riunire sotto un unico tetto più servizi per l’infanzia". Un’operazione che avverrà "venendo incontro alle esigenze del comprensivo", puntualizza Ara. Oltre un milione gli euro stanziati dal Comune, per aprire le due sezioni per bebè medi e grandi (due e tre anni) nel biennio gennaio 2024-luglio 2026. "Dopodiché – precisa Ara – si procederà a una valutazione di questa esperienza". Sezioni di nido che saranno non a gestione diretta, bensì indiretta ovvero appaltate a una cooperativa. Ecco perché il Comune procederà a un bando di gara finalizzato all’affidamento del servizio che necessita di una decina di educatrici e di quattro o cinque dade.

Un progetto che ora, sul fronte Ic 7, dovrà passare al vaglio degli organi collegiali per l’approvazione definitiva, essendo entrambe le Tempesta statali. "Qualora la sezione sia una, i docenti dell‘infanzia interessati sono disponibili all‘esperienza di un polo 0-6 – sottolinea la preside del comprensivo di via Scandellara, Federica Roux –. Disponibilità che verrà verificata durante il passaggio negli organi collegiali". Creare un asilo in quella parte della città, chiosa l’assessore, "ci permette di dare risposta a un bisogno delle famiglie".

Federica Gieri Samoggia