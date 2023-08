Niente di nuovo (né Di Bello) sotto il sole

Gianni

Gennasi

ALLUVIONATI

Chissà che toni useranno oggi Bonaccini e Figliuolo per commentare il cortocircuito digital-istituzionale che sta ritardando le sovvenzioni ad alcune zone di città e provincia. Se abbiamo capito bene, l’elenco inviato via Pec (posta elettronica certificata, il non plus ultra) il 25 giugno dai nostri Comuni a Roma è sparito nel buco nero della burocrazia perché lo staff commissariale non si era ancora insediato. Ma è mail possibile?

GUGLIELMO MARCONI Turbolenze centro vs periferia anche a proposito dell’inventore della radio. La sottosegretaria Lucia Borgonzoni annuncia un nuovo museo della comunicazione a Villa Aldini, con fondi statali, e il sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani, replica che sì, bravi, però sarebbe il caso che il governo sostenesse la ristrutturazione della vecchia, storica Villa Griffone. A voi la linea.

PRONTO?

Come imposto dalle norme europee, saranno presto smantellati gli ultimi 150 telefoni pubblici sopravvissuti con l’eccezione di quelli esistenti in ospedali, caserme, carceri. Stacco tutto e mi ritiro.

LO SFRUTTATORE

Arrestato dai carabinieri un imprenditore edile, trattava i tre dipendenti in nero (due rumeni e un marocchino) come schiavi: due-tre euro all’ora, turni di lavoro massacranti, schiaffoni a chi non rigava dritto. Malus del 110 per cento.

CRIMINALITÀ

Imperversano i banditi del Rolex, tra furti, rapine e tecnica dell’abbraccio. Purtroppo, questi delinquenti dimostrano di avere la situazione in polso.

A TAVOLINO

Uno spacciatore nigeriano gravato da divieto di dimora è stato riconosciuto e ammanettato da una pattuglia di poliziotti mentre faceva colazione all’esterno di un bar in via Amendola. Caffè, tè, me?