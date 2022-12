Niente divieti per i fuochi Il sindaco: "Moderazione"

Sala Bolognese è la ‘mosca’ bianca del territorio in vista della serata dell’ultimo dell’anno. A differenza dei paesi circostanti, Calderara di Reno in primis, dove l’uso di fuochi d’artificio è stato vietato con apposita ordinanza dell’amministrazione, il Comune di Sala Bolognese si è limitato a un invito alla prudenza e alla responsabilità individuale.

"Salutiamo l’anno che verrà in sicurezza e rispettando anche gli altri – fa sapere il municipio tramite i suoi canali social –. Salutare l’anno che se ne va con il fascino, i suoni e i colori dei fuochi artificiali è un desiderio di molti. Tuttavia, non dimentichiamo di rispettare l’ambiente e le sensibilità di tutti, in particolare delle persone più fragili e degli animali, per evitare loro notevole disagio e stress. Capodanno è una festa di tutti e per tutti, fondamentale il senso della misura, la consapevolezza di essere parte di una comunità".

Poi, una serie di raccomandazioni per chi, ai fuochi artificiali, non vuole rinunciare: "Scegliamo sempre prodotti legali e acquistati presso gli esercizi commerciali autorizzati. Ricordiamoci di fare attenzione alle modalità di utilizzo, leggendo sempre le istruzioni. Accendiamo i fuochi solo se siamo maggiorenni, in aree aperte e avendo cura di allontanare il corpo una volta accesa la miccia. Non raccogliamo mai i fuochi inesplosi, versiamo sopra dell’acqua affinché non costituiscano pericolo, non puntiamoli contro persone o animali". Non sono mancate le polemiche dei residenti che, sotto al post di Facebook, hanno espresso la propria contrarietà, sottolineando che avrebbero preferito un divieto chiaro come fatto dalle altre amministrazioni. Ma a ribadire il perché delle proprie scelte è stato lo stesso sindaco di Sala Emanuele Bassi: "Il senso di comunità deve essere superiore a un’ordinanza che vieti di fare una cosa. Siamo un piccolo paese in cui tutti si conoscono e tutti si rispettano. Sono certo che il senso di comunità e di rispetto del prossimo non verrà a mancare solo perché è Capodanno".

Zoe Pederzini