Niente esenzione Imu e Tari per alluvionati Porto-Saragozza: bocciato ordine del giorno

Niente esenzione su Imu e Tari per gli alluvionati del Porto-Saragozza. Così il consiglio di Quartiere, con qualche scintilla, boccia l’ordine del giorno di Forza Italia presentato da Anna Maria Cesari, con l’obiettivo di "alleggerire il carico morale ed economico dei tanti cittadini che hanno perso tutto e che, a due mesi dall’alluvione, non hanno avuto risposte – spiega la consigliera – e con il fine di ricucire la grave crepa tra la pubblica amministrazione e i cittadini".

Una richiesta che andava incontro, tra le tante, alle devastate vie Zoccoli e Andrea Costa, ma che "incide in maniera profonda sugli equilibri del Comune, che deve erogare dei servizi ai cittadini – spiega il consigliere Cristian Tracà (‘Centrosinistra con Lepore’) –. È impegnativo chiedere che sia solo il Comune a intervenire, senza il contributo dello Stato, su cifre importanti". E poi "Bologna non è una città-stato, non ha fondi che possono gestire problemi di questi tipo – conclude Tracà –. Un intervento massiccio, considerando anche le difficoltà a circoscrivere le parti e i cittadini colpiti".

Chiacchiere per Cesari, appoggiata dal gruppo di FdI, secondo cui "è possibile individuare i casi, con fotografie e fatture dei danni – sostiene –. E per il reperimento dei fondi si potrebbero utilizzare le risorse accantonate, ad esempio, per Impronta Verde a cui viene destinato il 15% del Bilancio. Prima si mette in sicurezza il territorio, poi si pensa alle attività ludiche della collina".

Intanto per il 18 febbraio è stato fissato un consiglio aperto alla cittadinanza per parlare dell’alluvione. Iniziativa che arriva "solo dopo essere stata sollecitata da FdI – tuonano i consiglieri Manuela Zuntini, Enrico Cevolani, Antonio Turchitto e Beatrice Rinaldi –. Il 5 dicembre il gruppo consiliare ha avviato una raccolta firme per richiedere un consiglio aperto: finora l’amministrazione ha ignorato le richieste di dialogo di tanti residenti e commercianti, che si ritrovano con cortili scoperchiati e tratti del Ravone che scorrono a pochi metri dalla loro finestra o porta. Bene che ci sia finalmente un confronto aperto, ci auguriamo però che servirà a dare risposte concrete". Di tutt’altro parere e umore è il presidente Lorenzo Cipriani: "I soldi ai Comuni non si tolgono come sta facendo questo governo", sottolinea insistendo sulla "polemica politica da campagna elettorale".