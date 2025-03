Niente luce lunedì per cinque ore

Interruzione dell’energia elettrica a Granarolo. E-distribuzione informa la popolazione che nella giornata di lunedì 24 marzo, si rende necessaria un’interruzione dell’energia elettrica in due distinti orari e aree del territorio. Ecco la comunicazione del gestore: "Dalle ore 9 alle ore 14, coinvolgerà i clienti nelle vie e civici indicati: via Porrettana 37, da 41 a 45, 49, da 61 a 65, 37a, 37b, 37p, 39b, 41a, 41b, 43/2, 43/3, 39/43, 55/59, via San Marino 1, da 5 a 67, 1/3, 19pa, 19p, 8, da 12 a 66, 58p, 10/2, 12/2, 14/2, 18/2, 60/2, via Larghe da 2 a 4, 2a, 2b, 2c, 2p, 2xp, 2x, 2/3, 2/4".