Niente piazza per Salvini, l’evento in hotel

Niente piazza dopodomani per Matteo Salvini a Bologna. Il leader della Lega ha scelto l’hotel Smy di viale Masini, vicinissimo alla stazione dei treni, per partecipare personalmente alla presentazione dei candidati della Lega alle imminenti elezioni regionali, si vota domenica 17 e lunedì 18 novembre. Come anticipato dal Carlino, il ministro dei Trasporti sbarcherà di nuovo sotto le torri venerdì 8 novembre, per un evento che si terrà a partire dalle 14. Secondo quanto si ricostruisce, non ci sarebbero ragioni particolari per aver ‘dribblato’ le piazze messe a disposizione dall’amministrazione per i comizi elettorali. La presentazione dei candidati si terrà come previsto in un hotel attrezzato nei pressi della stazione, per agevolare mobilità e ordine pubblico. All’evento ci saranno i candidati Matteo Di Benedetto (consigliere comunale), Giulio Venturi (consigliere comunale) e Daniele Marchetti (consigliere regionale), oltre alla sottosegretaria bolognese Lucia Borgonzoni (Cultura).

Salvini tornerà a Bologna la settimana prossima, lunedì 11, quando dalle 17 all’hotel Savoia Regency di via del Pilastro parteciperà all’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, compatto a sostegno della civica Elena Ugolini. Alla convention, che vorrà dare la spinta decisiva alla corsa elettorale regionale, parteciperanno ovviamente anche gli altri tre leader di partito: il premier Giorgia Meloni (FdI), il vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e l’ex ministro Maurizio Lupi (Noi Moderati). Atteso un importante afflusso di pubblico ed elettori. Il centrodestra punterà sull’effetto ‘Liguria’ per provare a vincere anche in Emilia-Romagna.

pa. ros.