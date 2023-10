Niente soldi per i Bregoli. La Pro loco scrive a Figliuolo

"Generale il lunedì di Pasqua del prossimo anno venga a Casalecchio. Scoprirà il fascino della nostra cittadina, il Reno, la Chiusa, le ville, ma soprattutto potrà percorrere il sentiero dei Bregoli ed arrivare a piedi al santuario della Madonna di San Luca". Finisce con un invito la lettera che il presidente della Pro loco Casalecchio Insieme ha scritto al generale Figliuolo a proposito dello stato dell’antico percorso scandito dalle stazioni della Via crucis che dalla chiesa di San Martino risale il colle della Guardia attraverso i boschi dissestati a seguito dell’alluvione dello scorso maggio.

Frane e smottamenti che hanno provocato danni per 200mila euro e portato alla chiusura del sentiero che nel primo tratto fa parte della Via degli dei.

Nell’ultimo consiglio comunale l’assessore Negroni ha spiegato che per questo ripristino non sarà possibile attingere ai fondi governativi gestiti dal commissario Francesco Paolo Figliuolo in quanto Casalecchio non è rientrato nella lista dei territori alluvionati e quindi né i Bregoli, né la palestra Gimi o il rio Bolsenda potranno ricevere risarcimenti o fondi di ripristino. Da qui l’incertezza sui tempi e sul reperimento dei 200mila euro che servirebbero secondo la stima fatta dai tecnici della Renana, e che ad ora non nel bilancio comunale non ci sono. Una brutta notizia per l’amministrazione comunale e i soggetti coinvolti, ma anche per Alessandro Menzani, presidente della Pro loco rd esponente del comitato che da decenni si impegna a mantenere e valorizzare questo tracciato che rappresenta il più breve e suggestivo collegamento tra San Luca e il Talon.

Così ieri, dopo un sopralluogo fino al cartello di divieto di passaggio al bivio del terzo pilastrino, Menzani ha deciso di scrivere direttamente al commissario chiarendo che "abbiamo ben chiara la situazione per il ripristino post alluvione e per la gestione dei fondi in Emilia Romagna: prima le abitazioni, le attività, la viabilità e semmai con quel che rimane, per ultimo, gli interventi secondari".

Ma i Bregoli non sono un sentiero secondario perchè "è un cammino medioevale che nel tempo ha assunto significato devozionale, escursionistico e di risorsa vitale per la libera raccolta dei ‘bregoli’ da parte della popolazione. Appartiene da generazioni alle comunità di tutto il bolognese. È un sentiero che nel tempo ha subito di tutto, ma è sempre stato ripristinato perché le persone l’hanno nella loro anima", sostiene Menzani interpretando il pensiero di tanti, e puntando evidentemente di fare breccia nella struttura commissariale, appoggiando anche i passi fatti dal Comune nella stessa direzione.

Gabriele Mignardi