"Niente sostegno fuori dall’orario scolastico"

"Mio figlio Mario (nome di fantasia, ndr) è disabile al 100%o, ma alla scuola materna il Comune di Casalecchio continua a negargli il servizio di sostegno nel pre-scuola. Cosa succederà a settembre quando frequenterà le elementari? A parte un incontro mesi fa con Massimo Masetti, assessore al Welfare, alle nostre richieste, mie e di mio marito, non ho ricevuto ancora risposte". Alla preoccupazione, la mamma di Mario, contrappone una forte determinazione nel portare avanti una battaglia di civiltà e di diritti negati che, raccolta dalla Lista civica, è intervenuta con un lungo post sul proprio profilo Facebook.

"Come per mio figlio – rivela la donna – ci sono tanti altri casi di bimbi disabili gravi che non godono dell’educatore di sostegno al di fuori dell’orario scolastico. E questo perché nella convenzione con la cooperativa che svolge il servizio di pre o post-scuola non è previsto questo servizio. Se i genitori lo chiedono se lo devono pagare autonomamente: 300 euro al mese. Quando nei comuni vicini questo servizio è previsto e gratuito. Non era questo quello che ci aspettavamo venendo ad abitare a Casalecchio". Trasferitisi da una città del Nord nella cittadina sul Reno con Mario e l’altro figlio, i genitori lavorano a tempo pieno. "Qui a Casalecchio – racconta – non abbiamo alcun parente che ci possa dare una mano. Un aiuto concreto, invece, è venuto proprio dal mio datore di lavoro che, nonostante l’impiego full time, mi ha permesso di scegliere il turno più adatto alle mie esigenze. Ho scelto il mattino, così al pomeriggio mi posso alle cure di cui Mario ha bisogno". La Lista civica invoca più impegno da parte dell’amministrazione: "Con il nuovo bando espletato pochi anni fa si potevano correggere le disparità. Non è stato fatto".

"Un mese fa – si legge in una nota del Comune – la Giunta ha deliberato l’attivazione di un educatore di sostegno per i disabili nel pre scuola delle elementari. Per questo anno scolastico è stata trovata una soluzione adeguata anche per Mario".

Nicodemo Mele