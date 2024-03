Niente telecamere al processo Amato, la vicesindaca attacca: “Ogni femminicidio ha rilevanza sociale”

Bologna, 5 marzo 2024 - “Il Comune pensa che ci sia altissima rilevanza sociale per qualunque tipo di femminicidio”, anche, quindi, per il duplice femminicidio di cui è accusato Giampaolo Amato, ex medico della Virtus. Ribadisce questo concetto, “che abbiamo sempre dimostrato”, la vicesindaca Emily Clancy, alla luce della decisione della corte d’Assise di vietare l’ingresso delle telecamere al processo dell’ex medico della Virtus, che inizia domani, perché per il giudice “non ricorre un interesse sociale di particolare rilevanza”.

Giampaolo Amato fuori dal tribunale

L’aula sarà a riflettori spenti, quindi, ma “fare accedere o meno le telecamere a un’aula giudiziaria - continua Clancy - rimane prerogativa del magistrato secondo il codice di procedura penale”.

L’argomento è il duplice femminicidio della moglie e della suocera di Amato, per il quale “il Comune sta valutando la costituzione di parte civile”, conclude la vicesindaca, come successo nel femminicidio di Alessandra Matteuzzi.