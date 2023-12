Night club e prostituzione. Titolare subito a processo

Al suo night club in via Boldrini sono stati messi i sigilli un mese fa, dopo il blitz della Squadra mobile in cui, contestualmente, lei ha scoperto di essere destinataria della misura cautelare del divieto di dimora a Bologna. Anche se poi la misura nei confronti della donna, ungherese di 39 anni da tempo residente in città e ora rappresentata dall’avvocato Roberto D’Errico, è stata modificata dal giudice per le indagini preliminari Claudio Paris, su richiesta dello stesso difensore, con l’obbligo di dimora sotto le Torri e divieto di uscire nelle ore notturne.

Ora, all’imprenditrice è stato comunicato il decreto di giudizio immediato: il processo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione a suo carico comincerà a febbraio.

Le indagini, coordinate dal pm Stefano Dambruoso, erano cominciate circa un anno fa. Quando cioè un controllo mirato della polizia rivelò come nel locale si trovasse una ragazza minorenne, di 17 anni. La ragazzina spiegò di essere appena arrivata e che la titolare non conosceva la sua età, ma da lì si aprirono gli approfondimenti che portarono poi alle note conseguenze. Furono sentite nel corso delle indagini anche le altre dipendenti, alcune delle quali universitarie che così mantenevano i propri studi; la maggior parte avrebbe riferito di attività ’regolari’, ma alcune avrebbero svelato invece come nei privé del locale non avvenissero solo "balletti artistici" (sic) in bikini o al massimo in topless, ma potessero verificarsi anche palpeggiamenti al seno. Non solo: per l’accusa, le ragazze sarebbero anche state invitate a prendere appuntamenti all’esterno con alcuni clienti – tutti tesserati, poiché il locale era un circolo privato – per consumare rapporti sessuali a pagamento, di cui una parte andava poi ceduta alla titolare. Da qui l’accusa per cui ora è a processo.

Accusa che però la donna, tramite il proprio avvocato D’Errico, rigetta con forza: "Nei privé c’era il divieto assoluto per i clienti di toccare le ragazze e viceversa – chiarisce –. Io stessa andavo più volte a controllare che le regole venissero rispettate. Le ragazze potevano ballare in bikini o se volevano in topless, senza obblighi. Tutti i clienti erano tesserati e noti. Non ho mai saputo di incontri all’esterno e, se anche ci fossero stati, di certo non ho mai chiesto o avuto percentuali. Il nostro locale offriva spettacoli di un certo tipo, certo, ma tutto avveniva nel rispetto delle norme". I balletti nel privé costavano 60 euro ogni 10 minuti. Ed "era chiaro a tutti il divieto assoluto di introdurre droga", ci tiene a specificare l’imputata. Ora, se la sua versione sia attendibile o meno lo deciderà un giudice.