Il night delle studentesse, prostitute per arrotondare

Bologna, 22 novembre 2023 – Prima si esibivano in uno spettacolo di spogliarello, poi le ragazze – molte delle quali studentesse universitarie, italiane di altre regioni, che si mantenevano così gli studi o arrotondavano le entrate di qualche centinaio di euro – si intrattenevano in intimità con i clienti all’interno dei privé. I guadagni, calcolati in base alla permanenza nella sala privata, venivano in seguito suddivisi tra la proprietaria del night e le giovani lavoratrici. Un’attività che è andata avanti fino ai giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore Stefano Dambruoso, hanno posto sotto sequestro preventivo un locale notturno nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Bologna, precisamente in via Boldrini.

Secondo le verifiche effettuate dagli inquirenti e grazie alle fondamentali testimonianze delle ragazze che prestavano servizio nel locale, all’interno del club a luci rosse si svolgeva un’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel mirino degli uomini della Mobile è finita anche la titolare dell’attività, un’imprenditrice ungherese residente a Bologna, alla quale è stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora nella Città metropolitana.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, era pienamente a conoscenza di quanto avveniva all’interno dei privé tra i clienti del locale e le sue lavoratrici: non solo, a seguito della prestazione offerta dalle ragazze, la maitresse incassava i guadagni della serata suddividendoli e tenendone una parte per sé. Ma lo stesso night club di via Boldrini era anche il luogo dove i clienti avevano la possibilità di accordarsi con le ragazze per organizzare successivi incontri. Durante questi appuntamenti, che avevano luogo all’esterno del locale, venivano consumati dei rapporti sessuali completi. Ecco che, anche in questo caso, torna in gioco l’imprenditrice ungherese. La donna, infatti, a seguito di questi incontri richiedeva alle ragazze il versamento di una percentuale delle cifre incassate per le prestazioni sessuali con i clienti.

Il night club nelle vicinanze della stazione ferroviaria non è nuovo a fatti di cronaca. Già lo scorso giugno era finito nel mirino della polizia quando aveva ricevuto dal questore un decreto di sospensione delle attività, della durata di 15 giorni, per una serie di irregolarità amministrative e violazioni della normativa di sicurezza. Tra le altre cose, la polizia aveva riscontrato che all’interno del locale di via Boldrini stava lavorando una ragazza minorenne. A questo si era unita anche la presenza di dipendenti senza un regolare contratto e il mancato rispetto della regolamentazione sul tesseramento dei clienti.