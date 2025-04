Nimax si espande nel mondo

Nimax, azienda attiva nel settore della marcatura, etichettatura e ispezione avanzata, si espande in Africa e Danimarca. Questa la novità annunciata da Nicola Montanari, ceo dell’azienda, insieme a Tiziana Ferrari, direttrice generale di Confindustria Emilia. Fondata nel 1970, con 55 anni di storia alle spalle, l’impresa ha acquisito quote di maggioranza in aziende estere (Domino Systems con sede a Copenaghen e Wichmann System in Africa), creando nuove società a marchio Nimax in Danimarca, Kenya, Tanzania e Uganda. "Questo traguardo rafforza non solo la capacità del Gruppo di servire clienti internazionali, ma ci consente anche di avere presidi diretti in aree strategiche. E non ci fermiamo. Puntiamo a rendere Nimax ancora più attrattiva per capitali e aziende", afferma Montanari, che aggiunge: "La nostra crescita è costante, con oltre 40 milioni di euro di fatturato consolidato, più di 150 dipendenti". "Dal 2009, Montanari guida la Nimax. Da piccola realtà, l’azienda ha scelto di internazionalizzarsi in un momento cruciale, è un vanto per il nostro territorio e un esempio da seguire", afferma la direttrice Ferrari.

Jasmine Catanese