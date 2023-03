Nina e il caso dell’esame di maturità I prof: "Il diploma non era previsto"

Per giorni sono stati insultati, ma ora gli insegnanti del liceo Sabin parlano. Non ci stanno ad essere accusati, insieme al loro liceo, per l’esclusione di Nina (foto), la ragazza di 19 anni affetta da sindrome di Down, dall’esame di maturità. La realtà dei fatti, per il Collegio docenti, è ben lontana da come è stata raccontata dalla famiglia. "Negli ultimi giorni – si legge nella lettera aperta – siamo stati sottoposti a dure critiche da parte dell’opinione pubblica perché non avremmo permesso a una nostra studentessa di sostenere l’esame di Stato". Avendo "supportato al meglio delle nostre possibilità il suo percorso negli ultimi cinque anni, noi docenti avremmo voluto, fin dal primo momento, rispondere a queste critiche rendendo trasparenti le ragioni del nostro operato. È evidente, tuttavia, che il nostro dovere resta quello di rispettare la privacy della studentessa, evitando riferimenti alla sua specifica situazione". La ragazza "ha seguito un percorso scolastico che al suo termine non conduce al conseguimento del diploma", titolo che la famiglia ha accusato la scuola di volere negare.

Una volta approvata dal gruppo di lavoro, la "tipologia di programmazione adottata può essere modificata, ma devono intervenire motivazioni che rendano la scelta ragionevole e opportuna".

Ecco perché "non si tratta di una questione meramente burocratica, in gioco c’è una prospettiva, un progetto di vita da immaginare e costruire". Il Consiglio di classe "non ha negato l’esame di maturità alla studentessa, ma le ha prospettato di concludere insieme ai compagni di classe il proprio percorso scolastico, conseguendo un attestato di credito formativo che non solo non preclude la possibilità di accedere al mondo del lavoro, ma favorisce l’inclusione degli alunni con disabilità in percorsi di collocamento mirato". Il modello che guida i professori "si fonda su una precisa idea di scuola inclusiva". Invece "l’idea secondo la quale dobbiamo raggiungere tutti gli stessi obiettivi non conduce a una società equa, ma a una società performativa, che appiattisce e omologa su un’idea sbagliata di successo, anziché impegnarsi al fine di trasformare realmente in risorse le specificità, e indurre il sistema sociale a essere effettivamente più inclusivo".

f.g.s.