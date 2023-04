Ninne nanne per neonati

Musica e canzoni per neonati e bambini questa mattina alle 10 allo spazio atelier de La Mandria Spazio atelier, a Zola Predosa in via Risorgimento, 326,

dove la psicologa Valentina Guidotti e la musicoterapeuta Marina Falzone conducono un incontro per la rassegna Percorsi per crescere. Oggi (iscrizioni online) in programma sperimentazioni di canto e vocalità con e per il bebè: giocando insieme per conoscere ninna-nanne e canti di gioco di molte parti del mondo e per sostenere e accompagnare la relazione e il benessere di mamma e bambino.

Iscrizione obbligatoria e maggiori informazioni: 051 6161627 - [email protected]