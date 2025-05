Nino Bertocchi, un uomo speciale

Nicoletta

Barberini Mengoli

Nino Bertocchi pittore, critico d’arte e giornalista. Un uomo speciale. Nasce a San Lazzaro nel 1900, si laurea in ingegneria, ma la sua grande passione sarà la pittura: infatti questa attività occuperà tutta la sua vita. Insegnante di scenografia all’Accademia di Belle Arti, entra nel mondo dei pittori del Novecento quasi da autodidatta, facendosi influenzare dalla sua cultura di base che lo conduce verso i suoi artisti prediletti come i macchiaioli toscani, Bertelli, Coubert, ma soprattutto Paul Cézanne, dal quale riprende la magica impalcatura dei paesaggi, i colori e l’amore per l’arte. Nella sua carriera artistica, pur cambiando anche stile di pittura, rimarrà sempre fedele ai concetti base nel rispetto dell’amore per la natura, così come la vedeva e la viveva lui stesso. Bertocchi rappresenta e interpreta il paesaggio nelle sue ombre, nei colori sempre diversi, negli alberi scheletrici, nelle case nascoste, nella terra riarsa dell’Appennino bolognese. Importante è stato il rapporto con la cognata Lea Colliva, molto intenso per la passione comune verso la pittura, ma nello stesso tempo anche con contrasti per via dei caratteri diversi. Ciò che li ha uniti è stato l’amore per Monzuno, dove vivevano a Villa Ospitale con la sorella di lei, Renata. Partecipa a molte mostre come artista, scrivendo per diverse riviste e occupandosi di critica artistica; nel ’24 inizia a collaborare con il Resto del Carlino e poi con il Giornale di Genova. Tra le monografie più importanti, quella su Luigi Bertelli, con mostra, e la rassegna con catalogo della mostra Pittori emiliani dell’’800, contribuendo alla rivalutazione del secolo. Bertocchi muore a Monzuno nel 1956. Lasciò 150 opere, come scrive la storica dell’arte Beatrice Buscaroli, le uniche sopravissute alla tendenza dell’autore a distruggere i dipinti che, a suo giudizio, "non reggevano". Parte di queste opere ora si trova nella Pinacoteca Archivio di Monzuno, esaudendo un desiderio contenuto nel testamento della moglie Renata.