Nino festeggia 103 anni e ancora chiude i tortellini

Nerino Limoni a Minerbio è un’istituzione e ne ha vista lui di storia, perchè nei prossimi giorni, il 21 per l’esattezza, si appresta a compiere la bellezza di 103 anni. ‘Nino’, come lo chiamano amorevolmente amici e parenti da una vita, vive con la figlia e il genero che gli prestano le cure necessarie a un uomo della sua età, anche se Nerino gode ancora di splendida forma.

Appuntamento immancabile, tutte le mattine, quello della lettura del Carlino, il suo giornale che gli permette di tenersi al passo con i tempi e con quello che succede al giorno d’oggi. A raccontare di ‘Nino’, mentre si apprestano ai grandi preparativi per un compleanno così eccezionale, sono i parenti: "Sulla storia e le esperienze di Nerino si potrebbe scrivere un libro, partendo dall’infanzia a Settefonti, passando per la guerra e la fuga dal fronte dopo l’otto settembre. Poi il dopoguerra e la ricostruzione, durante la quale si ritagliò un ruolo da tecnico-manageriale nella vetreria Vetrosilex, a Castel Maggiore, dove ha diretto gli impianti e la manutenzione fino al pensionamento, con inquadramento dirigenziale".

Nerino è una vita che vive sul territorio di Minerbio dove, poi, è cresciuta anche la sua famiglia. "Nino è anche stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 1976, onorificenza più che meritata per chi ha consacrato la propria vita al lavoro mettendosi sempre al servizio degli altri - proseguono i familiari -. Poi si è dedicato alla famiglia, alla figlia, ai nipoti e - da un paio d’anni - ai pronipoti. Fino a pochissimo tempo fa guidava l’auto e curava la manutenzione della nostra villetta e, in particolare, l’orto che aveva impiantato nel giardino. Oggi la sua salute non gli consente più di svolgere lavori faticosi, ma continua a sostenere la tradizione della preparazione domestica dei tortellini".

