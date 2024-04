Nino Migliori, anteprima al Mast

Appuntamento speciale domani alle 18,30 al Mast di via Speranza. Sarà infatti proiettato in anteprima per Bologna il film ’Nino Migliori. la festa che rovescia il mondo per gioco’ di Elisabetta sgarbi.

Dopo il primo film ’Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza’, Elisabetta Sgarbi torna a ritrarre il grande fotografo bolognese, classe 1926, uno tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia. Questa volta però l’obiettivo della macchina da presa è puntato fuori dalla personale Wunderkammer del fotografo. Nino Migliori infatti si immerge tra le macchine immaginifiche e surreali del Carnevale di Viareggio, che nel 2023 ha festeggiato il suo centocinquantesimo anniversario, per trovare nuove fonti di ispirazione. Le immagini dialogano con i testi inediti di Vittorio Sgarbi e Sandro Veronesi, letti da Tony Laudadio, e con le musiche fantasmagoriche di Mirco Mariani degli Extraliscio.

Introdurranno la proiezione Elisabetta Sgarbi, Nino Migliori, Marina Truant, Eugenio Lio e Mirco Mariani.