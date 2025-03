Nino Migliori, l’omaggio della Cina al fotografo

La fotografia di Nino Migliori vola in Cina. Per la prima volta, da ieri al 20 aprile, viene allestita una retrospettiva dedicata al maestro bolognese, 194 opere che abbracciano una grande parte della carriera dell’artista, dagli esordi ai giorni nostri, dalle serie realiste passando per le sperimentazioni e le ricerche connesse all’informale europeo, fino agli esiti più recenti. Un lavoro sempre attraversato dalla sperimentazione, costante fin dai suoi primi scatti.

L’esposizione, intitolata ’Nino Migliori: una storia della fotografia italiana’ che nasce da un’idea della torinese Fondazione Garuzzo, sarà ospitata dal Xi’an Art Museum di Xi’an, una delle metropoli più celebri e visitate del Paese grazie alle molteplici architetture storiche e al millenario esercito in terracotta.

Ma Migliori, 99 anni il prossimo settembre, non affronterà il viaggio, davvero impegnativo. Preferisce vedere le immagini dell’inaugurazione sul computer, nel suo studio in Santa Viola, dove sta lavorando a nuove idee che scaturiscono solitamente dalla sua fervida immaginazione e curiosità, incrociata con una ricerca costante dell’inedito.

Proprio per questa sua immensa capacità di rigenerare costantemente la riflessione sulla fotografia, tanto dal punto di vista tecnico quanto teorico, con intuizioni sorprendenti, il prossimo giugno riceverà il Lucie Award per la categoria Visionary: da un po’ di anni non veniva premiato un fotografo ’visionario’.

Maestro, le sue foto per la prima volta sono esposte in Cina. L’avrebbe mai pensato? "È una cosa molto bella, mi sarebbe piaciuto essere presente all’inaugurazione, ma non me la sento, è un viaggio lunghissimo, quest’anno compio 99 anni!".

Com’è compiere 99 anni? "Significa non pensare l’anno prossimo cosa potrei fare, al massimo il mese prossimo. I tempi sono così diversi che se ci rifletto mi viene un po’ di angoscia".

Lei è il più longevo della sua famiglia? "Sì, nessuno è arrivato tanto in là come me".

Ha mai pensato che la mente creativa aiuti? "Certamente, peccato che vorrei correre di più".

È la sua mente a correre sempre però. Su cosa sta lavorando in questo momento? "Ho un progetto sulle farfalle. Mi hanno attratto per la bellezza della forma, sono come dei fiori, ho ritrovato un vecchio libretto dove sono catalogate tante farfalle incredibili che fotografo e ingrandisco anche cento volte, per carpirne i dettagli più impercettibili. Ho già un titolo per questo lavoro lasciato da parte nel passato, ’Se vuoi far… falle’, poi vedremo dove e come andrà a finire".

Come avviene in lei l’attivazione dell’immaginazione che la porta ad avere una visione sulle cose che la circondano? "La mia testa è sempre alla ricerca di ciò che non ho visto prima, quindi il diverso, il nuovo, la cosa che mi stupisce. Sono sempre alla ricerca di oggetti, persone, piante. Una pianta nuova che non ho mai visto mi attira come fosse una bellissima ragazza. La mia mente inizia a correre davanti all’inedito. Sarebbe stato bello andare in Cina, oltre che per la mostra, anche per vedere cose che non ho mai visto: la gente, il museo che per quello che so è gigantesco, con delle sale grandissime, e poi la città, considerata la città cinese della cultura".